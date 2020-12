Der Fußballverband in Sachsen-Anhalt hat mit Veruntreuung in den eigenen Reihen zu kämpfen. Wie der FSA am Montag (7. Dezember) in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sich "nach intensiven, internen Prüfungen in der Geschäftsstelle […] ein anfänglicher Verdacht der Veruntreuung von Finanzen des FSA bestätigt". Demnach wurden zwischen Januar 2015 bis einschließlich November 2020 "Gelder in noch nicht genau bezifferbarer Höhe unterschlagen."