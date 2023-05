Mit Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC treffen am Sonntag (Anstoß: 16:00 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) zwei klangvolle Namen aufeinander, für die es in dieser Saison vor allem noch um den Einzug in den DFB-Pokal geht. Beide Mannschaften stehen im Finale ihres jeweiligen Landespokal-Wettbewerbs. Die Jenaer treffen im Endspiel des Thüringenpokals auf den Oberligisten Wacker Nordhausen (3. Juni, 12:15 Uhr), die Chemnitzer bekommen es im Sachsenpokal-Finale (3. Juni, 16:15 Uhr) mit dem Sieger des zweiten Halbfinal-Duells zwischen Lok Leipzig und dem FSV Zwickau zu tun.