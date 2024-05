Chemie will Torflaute bei Lok Leipzig beenden

Chemie-Torjäger Florian Kirstein will das ändern. Der 28-Jährige weiß allerdings, dass das Derby seine eigenen Gesetze hat und auch bei der BSG nicht alles rund lief in dieser Spielzeit. "Von daher würde ich das alles komplett ausklammern. Beide Mannschaften werden von Null an alles reinhauen und wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen." Gemeinsam mit seinen Teamkollegen will Kirstein "den Bock umstoßen. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach mal dran."