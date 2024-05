Nichts zu holen beim neuen Tabellendritten: Der Chemnitzer FC hat auswärts bei Viktoria Berlin verdientermaßen 0:2 (0:0) verloren. Im Anschluss an eine ausgeglichene erste Hälfte, in der die Hauptstädter bereits das spielerisch bessere Team waren, wurden die "Himmelblauen" nach dem Seitenwechsel förmlich an die Wand gespielt. Während der CFC zumindest vorerst Achter bleibt, springt die Viktoria am BFC vorbei auf Tabellenplatz drei.