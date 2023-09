Diese Qualität wollen die Blau-Gelben am Freitag wieder auf den Platz bringen. Im "Tabellen-Nachbarschaftsduell" (Platz elf gegen zwölf) malt sich der Gastgeber aus Luckenwalde nach dem Erfolg bei Babelsberg aber definitv Chancen aus. Die Brandenburger gewannen das Duell in der vergangenen Woche mit 2:1. Besonders aufpassen sollte die Lok-Defensive dabei auf Jorden Winter. Der 19-Jährige Stürmer wechselte im Sommer aus der RB-Jugend nach Luckenwalde, erzielte in seinen ersten acht Regionalliga-Spielen bereits acht Treffer und führt damit derzeit die Torjäger-Liste der Liga an.