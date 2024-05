Steigt Cottbus an diesem Wochenende in die 3. Liga auf oder macht es der Greifswalder FC noch einmal spannend? Und macht der FC Eilenburg den Klassenverbleibt klar? Das sind die großen Fragen des vorletzten Spieltags in der Regionalliga Nordost. Alle Begegnungen finden am Sonntag parallel um 13 Uhr statt.