Nach Infos des FCC ist es übrigens schon das 97. Aufeinandertreffen der Traditionsvereine. Insgesamt habe Jena mit 37 Erfolgen bei 30 Niederlagen die Nase vorne. Chemnitz aber ist für die Thüringer ein extra hartes Pflaster, oder wie René Klingbeil so schön sagt: "Von der Statistik her haben wir uns da nie bravourös angestellt." In der Tat: In den vergangenen 21 Partien in Chemnitz gab es laut transfermarkt.de nur einen einzigen Jena-Sieg. Der gelang in der Regionalliga 2005 mit 3:1. Punkten die Gäste nach 18 Jahren endlich wieder dreifach an der Gellertstraße?

Jena feierte 2005 einen historischen Erfolg bei den Sachsen. Bildrechte: IMAGO / Kruczynski