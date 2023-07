Die Thüringer Offensive offenbarte auch in Hälfte zwei viele Aktionen. Lukas Lämmels Pass auf Löder führte zur nächsten Großchance, diesmal Aluminiumglück für Frankfurt. Der Hessenpokalsieger baute nicht ab, ließ jedoch in der 75. Minute eine Doppelchance liegen. Sieben Mal wechselte Klingbeil in dieser Phase des Spiels. Auch Pasqual Verkamp betrat den Rasen und sorgte nach seiner Einwechslung mit einem Sonntagsschuss aus 23 Metern für die erneute Jenaer Führung (79.). Trotz weiterer Chancen der Gäste blieb es beim 2:1.