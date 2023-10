Verzichten muss Prüfer dabei auf den Rot-gesperrten Arne Rühlemann nach dessen Roter Karte in Leipzig. Ein Urteil des NOFV-Sportgerichtes steht noch aus, der FCE-Coach hofft auf "nur" ein Spiel Sperre. Ebenfalls nicht dabei sein können Philipp und Pascal Sauer (verletzt) und Kevin Wadewitz. Noah Baumann wird zumindest auf der Bank sitzen. "Eigentlich ist er noch nicht so weit, vielleicht kommt er für wenige Minuten rein. Wir gehen aber kein Risiko."

Sieben Punkte hat auch der BAK auf dem Konto. Auffällig dabei ist, dass man in den letzten fünf Partien nur sechs Gegentore kassierte. Dabei auch fünf Zähler holte. Die Defensive, die insgesamt 22 Gegentore geschluckt hat, ist deutlich stabiler. Und feierte gegen den FSV Zwickau beim 2:1 sogar den ersten Saisonsieg.

Beide Teams standen sich übrigens erst zwei Mal gegenüber. In der Saison 2021/22 setzte sich der BAK in beiden Partien mit 1:0 durch, war da allerdings noch finanziell in einer anderen Liga angesiedelt.