Los geht’s am Sonnabend (14. September) in der Hauptstadt, wo der Chemnitzer FC ab 16 Uhr im Sportforum beim BFC Dynamo zu Gast ist. Die Mannschaft des neuen CFC-Trainers Benjamin Duda weiß, welche Stunde geschlagen hat. Fünf der letzten Punktspiele gingen verloren, zum Einstand von Duda am Dienstag (10. September) fingen sich die Himmelblauen im heimischen Stadion an der Gellertstraße eine 0:1-Niederlage gegen die BSG Chemie Leipzig ein. In der Pressekonferenz vor dem BFC-Spiel blickte Chemnitz-Coach Duda noch einmal auf die Begegnung gegen Chemie zurück und fand, dass trotz der Pleite schon "etwas Sand aus dem Getriebe genommen" wurde. "Die letzten Sandkörner, die da drinstecken, sollen gemeinsam rausgenommen werden", so der 36-Jährige der Zukunft zugewandt.