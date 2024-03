Jena gegen formschwaches Hertha BSC II

Bereits ab 13:00 Uhr am, Sonnabend empfängt der FC Carl Zeiss Jena die U23 von Hertha BSC. Die Thüringer ärgerten sich zuletzt über den späten 1:1-Ausgleich von Eilenburg. Der verhinderte den zweiten Sieg in Folge unter dem neuen Trainer Henning Bürger. Die Gäste konnten in den jüngsten fünf Auftritten gerade einmal ein Pünktchen ergattern.

Teams der Stunde Zwickau und Cottbus im Duell

Im MDR-Livestream zeigen wir am Sonntag ab 13:00 Uhr die Begegnung des FSV Zwickau gegen den FC Energie Cottbus: Ex-Zweitligist gegen Ex-Bundesligist. Eine Partie mit Seltenheitswert. In den vergangenen 25 Jahren gab es nur drei Aufeinandertreffen. 1997 trennte man sich in der 2. Liga im alten Zwickauer Westsachsenstadion 0:0. Jens Härtel, Thomas Hoßmang, Ede Geyer und Karl-Heinz Körbel waren damals mit dabei. Bildrechte: IMAGO / Kruczynski