Die Gäste wirkten nicht nur da defensiv nicht gut sortiert, brachten lange, um sich vom Schock des schnellen Rückstandes zu erholen. Lok dagegen spielte befreit auf, Sirch vergab in der 14. Minute aus derselben Position die nächste dicke Chance, ZFC-Keeper Lukas Sedlak parierte. Sekunden später aber lag der Ball wieder im Tor. Ryan Adigo traf aus der Drehung aus 13 Metern. Damit war die erste Halbzeit erzählt. Die Leipziger standen weiter hoch, ließen den ZFC kaum ins Spiel kommen. Die Gäste verbuchten nur ein, zwei halbgare Möglichkeiten. Und wenn Lok vor allem über Sirch kam, wurde es sofort gefährlich. Der letzte Pass kam kurz vor der Pause in zwei Szenen aber nicht ganz an.

Gästetrainer Georg-Martin Leopold wechselte zur Pause gleich drei Mal, einzig, m Spielverlauf änderte sich nichts. Lok blieb dominant und legte in der 57. Minute nach. Djamal Ziane nutzte eine abermalige Schläfrigkeit in der Defensive der Gäste, über lief einen ZFC-Abwehrmann und schob zum 3:0 ein. Damit schien die Partie gelaufen, aber plötzlich trafen die Meuselwitzer. Christoph Pauling ging links zur Linke, seine Eingabe verwertete der eingewechselte Amer Kadric aus sehr Metern. Danach gab es Meuselwitzer Bemühen, einzig vor dem Tor blieben die Gäste weiter schwach. Lok riss nun auch keine Bäume mehr aus, es reichte aber, um das Spiel locker nach Hause zu bringen. Und noch nachlegen. Nachdem Lukas Wilton nur den Innenpfosten traf, stolperte Tobias Dombrowa den Ball in der Nachspielzeit zum Endstand in die Maschen,