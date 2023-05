Der 1. FC Lok Leipzig kann auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Zak Paulo Piplica zählen. Wie der Regionalligist am Dienstag (23.05.2023) mitteilte, unterschrieb der defensive Mittelfeldmann einen Vertrag bis Sommer 2024. Dass ein so wichtiger Stammspieler Lok erhalten bleibt, freute Trainer und Sportdirektor Almedin Civa "riesig": "Zak kam als 18-jähriger zu uns und hat in den letzten drei Jahren immer zum Stammpersonal gehört. Er ist mit seiner Laufstärke, seinem Einsatz und seinem Fleiß fast nicht zu überbieten. Hinzu kommt, dass er die Art Fußball spielt, die zu uns passt."