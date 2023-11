Meuselwitz sicherte sich in der Anfangsphase deutlich mehr Spielanteile. Mutige Eilenburger liefen unterdessen hoch an und versuchten den ZFC früh zu stören. Torgefahr blieb auf beiden Seiten lange Mangelware. Die beste Gelegenheit der Anfangsphase gehörte Benjamin Luis (19.). Moritz Kretzer kam im Sechszehner an die Kugel und erspähte am langen Pfosten Luis. Fehlende Ballkontrolle brachte den Stürmer jedoch ins Stolpern, sodass sein Schuss lediglich das Außennetz traf.

Aus dem Nichts

Die Eilenburger suchten das Meuselwitzer Tor vor allem per Distanzschuss. Kretzer prüfte ZFC-Schlussmann Lukas Sedlak gleich zweimal (25./30.). Der Keeper ließ sich jedoch nicht unter Druck setzen – bis zur 34. Minute. Arne Rühlemann stand gemeinsam mit Kretzer an der Eckfahne. Doch statt den Standard kurz auszuführen, flankte er hoch in Richtung Fünfer. Die Kugel passte perfekt auf den Kopf des einlaufenden Christopher Bibaku, der ins lange Eck vollendete. Aus dem Nichts gelang dem Aufsteiger der Führungstreffer (34.).

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Meuselwitz druckvoller

Der ZFC befand sich daraufhin für kurze Zeit in Schockstarre. Doch auch bis zur Halbzeit gelang es den Zipsendorfern nicht ihr Chancenplus in Zählbares umzumünzen. Stattdessen hatte Torschütze Bibaku einen zweiten Treffer auf dem Fuß. Luis lauerte auf einen Konter und bewegte sich ohne Gegenwehr auf Sedlak zu. Statt selbst abzuschließen, bewies er Übersicht und legte auf Bibaku ab. Nach einem Haken setzte er die Kugel jedoch knapp am Tor vorbei (45.). Mit einem glücklichen 0:1 aus Sicht der Meuselwitzer begaben sich die Teams in die Kabine.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Fokus auf die Defensive

Die Hausherren starteten schwungvoll in Durchgang zwei. In der 51. Minute hatte Andy Trübenbach die beste Meuselwitzer Chance. Aus 16 Metern setzte der ZFC-Toptorjäger den Ball jedoch knapp über die Latte. Die Bemühungen der Thüringer scheiterten vor allem an der letzten Konsequenz. Die Prüfer-Elf konzentrierte sich in Hälfte zwei auf die Defensivarbeit. Die Strategie ging auf und der FC Eilenburg trug den Sieg vor 332 Zuschauenden erfolgreich über die Zeit. Bitter für die Sachsen war die Verletzung von Kapitän Andreas Naumann. Der FCE-Schlussmann zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und musste vom Platz getragen werden (81. Minute).

Ausblick

Die Leopold-Elf reist am 2. Dezember zum FC Carl Zeiss Jena. Die Eilenburger sind am Tag darauf im Sachsen-Duell beim Chemnitzer FC gefordert.