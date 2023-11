Bildrechte: IMAGO / Mario Jahn

Fußball | Regionalliga Hält die Meuselwitzer Siegesserie gegen den FC Eilenburg an?

15. Spieltag

23. November 2023, 13:20 Uhr

Aus dem erfolgreichen Pokalwochenende nimmt der ZFC Meuselwitz eine große Portion Selbstvertrauen mit in den Regionalliga-Alltag. Der FC Eilenburg dagegen sollte das Aus im Sachsenpokal schnell abschütteln. Denn bereits am Freitagabend ist der Aufsteiger zum Flutlichtspiel an der Glaserkuppe gefordert (Anstoß 19 Uhr, live im Ticker auf mdr.de und in der "SpiO"-App).