Der FSV Zwickau steckt in einem Dilemma. Nach dem großen Umbruch im Sommer, als sogar auf der Kippe stand, überhaupt in der Regionalliga Nordost eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen, gab es bei den Westsachsen eine regelrechte Aufbruchsstimmung. 9.500 Zuschauer gegen Chemie Leipzig, eine starke Spendenaktion, die die Zahlungsfähigkeit sicherstellte und eine Mannschaft unter Trainer Rico Schmitt, die in jeder Partie den Kampf annahm. Doch nach elf Spieltagen und nur acht Punkten ist ein wenig Unruhe eingekehrt. Der Verein titelte nach dem 0:5 gegen die VSG Altglienicke: ""Wir müssen reden!" Man habe nicht immer das Gefühl, "dass sich eine Mannschaft für die Fans zerreißt und ebenfalls über die Schmerzgrenze geht. Dass vor allem die Heimspiele der Schlüssel zum Erfolg sind. Dass Gras gefressen wird und das Stadion das Gefühl hat, die Jungs da unten hauen wirklich alles raus, was sie haben." Man lasse zu viele Punkte liegen. "Das ist auf Dauer auch für Abstiegskampf zu wenig."