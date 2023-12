Die Zipsendorfer befinden sich vor der Winterpause in einer komfortablen Situation. Abstiegsangst und Personalfragen sind in diesem Winter vorerst kein Thema. Denn der ZFC Meuselwitz hat, für die Verhältnisse des Vereins, ein prall gefülltes Punktekonto und belegt vor dem Spieltag Rang neun (21 Punkte). Zudem können die Thüringer das Jahr durch zwei Heimspiele in Folge vor den eigenen Fans ausklingen lassen. "Das ist ein Vorteil, da wir in unserer gewohnten Umgebung und unserem Rhythmus bleiben können", so Trainer Leopold.