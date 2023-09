27:27! So haben sich der SC DHfK Leipzig und der SC Magdeburg im Ost-Duell getrennt. In einer intensiv geführten Partie kämpften sich die Gastgeber am Sonntagnachmittag (24.09.2023) vor knapp 6.000 Zuschauern in der Schlussphase eindrucksvoll zurück und hatten in den Schlusssekunden sogar die Chance auf die ganz große Überraschung.