Die Handballer des SC Magdeburg treffen in der Gruppenphase der Champions League wieder auf Lieblingsgegner und Topteam FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag (27.06.2023) in Wien. Der Titelverteidiger hatte sich gegen das spanische Ausnahmeteam sowohl bei der Klub-WM als auch im Halbfinale der letzten Champions-League-Endrunde im Juni in einem dramatischen Siebenmeterwerfen durchgesetzt.