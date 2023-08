Denn durch seine Verletzung aus dem Final Four der Königsklasse im Juni fällt Spielmacher Gisli Kristjansson noch Monate aus, sodass die Magdeburger mit einem neuen Rückraum agieren werden müssen. In den Testspielen klappte das Zusammenspiel immer besser - doch mit Flensburg und den Füchsen Berlin stehen schon am 2. und 3. Spieltag Spiele gegen Spitzenteams ins Haus.