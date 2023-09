Ein Pluspunkt für den SC DHfK könnte die Fitness sein. Magdeburg hat nicht nur kräftezehrende 60 Spielminuten, sondern auch eine mehrstündige Rückreise aus Spanien in den Knochen. "Es wird schon so sein, dass Magdeburg ein paar mehr Körner gelassen hat", glaubt DHfK-Kapitän Lukas Binder. Ein Vorteil muss das aber nicht unbedingt sein. "Vielleicht ist der SCM mehr im Spielryhthmus. Aber unsere Fitness wollen wir ausnutzen. Wir sind eine fitte Mannschaft, wollen ein hohes Tempo gehen und eine harte Abwehr spielen, was ermüdend für den Gegner ist. Und dann wieder unser Tempospiel nach vorne bringen, was wir in den letzten Spielen auch gut gemacht haben."