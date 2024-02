Gelingt dem SC Magdeburg am Donnerstagabend ein Jubiläumssieg? Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga peilt am Donnerstagabend (20.45 Uhr im Live-Ticker und in der "Sport im Osten"-App live in Ausschnitten hören) den 30. Sieg in Serie an. In der Champions League muss das Team von Coach Bennet Wiegert gegen den polnischen Klub Wisla Plock ran.