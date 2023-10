Platz 1: Benjamin Zank (FC Carl Zeiss Jena) - 56 Prozent

Besser hätte sich Benjamin Zank seine Torpremiere in der Regionalliga nicht ausmalen können. Mit seinem fulmimanten Schuss kurz vor der Strafraumkante beseitigte das 19-jährige FCC-Eigengewächs auch die letzten Zweifel am Überraschungserfolg seiner Blau-Gelb-Weißen gegen Vorjahresmeister Energie Cottbus. Der Ball schlug unhaltbar für Energie-Keeper Alexander Sebald im linken Winkel zum 2:0-Endstand ein. In unserer Volltreffer-Wahl entfielen mehr als die Hälfte der rund 2.800 Stimmen auf den Jenaer. Glückwunsch zum "Volltreffer der Woche"! Bildrechte: IMAGO / Bild13

Platz 2: Tim Brettschneider (SSV Textima Chemnitz) - 25 Prozent

Ein ähnlich feines Füßchen bewies Tim Brettschneider für Kreisligist SSV Textima Chemnitz im stadtinternen Pokalduell gegen Rapid Chemnitz. Sein Freistoß am halblinken Sechzehner segelte punktgenau über die Mauer und landete perfekt im linken Eck zur Führung. Der SSV gewann am Ende klar mit 3:0. In unserer Abstimmung wurde Brettschneider damit Zweiter.

Platz 3: Baris Atik (1. FC Magdeburg) - 19 Prozent