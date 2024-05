Doch auch Plauen hatte noch einen im Köcher. Nach einer Ecke hämmerte Johan Martynets die Kugel aus 25 Metern per Vollspann in den Winkel. Weil Bautzen aber den erneuten Ausgleich schaffte und Bischofswerda noch in Auerbach gewinnen konnte, ist die Aufstiegsentscheidung in die Regionalliga vertagt.