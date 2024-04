Sie haben es schon wieder getan, die Kicker des 1. FC Greiz. Der Landesklasse-Vertreter aus Thüringen liefert den nächsten wunderschönen Treffer ab. Beim FSV Grün-Weiß Stadtroda setzte sich Greiz mit 4:2 durch, Justin Schwarz erzielte das zwischenzeitliche 3:2 für den Gast. Und was für ein Tor! Nach einem langen Solo auf der linken Seite und einer weiten Flanke hämmerte Schwarz den Ball per Direktabnahme in den linken Winkel.