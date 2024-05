Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena sind zurück in der Bundesliga. Gegen Schlusslicht Hoffenheim II musste allerdings bis in die Schlussphase gezittert werden. Am Ende war es Josephine Bonsu, die mit ihrem Treffer zum 2:0 für die Erlösung sorgte. Einen Lattenknaller von Julia Arnold veredelte die 24-Jährige per Kopf und sorgte für einen Platzsturm im Paradies. Als kleines i-Tüpfelchen setzte sie sich damit nun auch beim finalen "Volltreffer"-Voting in dieser Saison durch.