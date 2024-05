Dass der Hallesche FC einer Blamage im Landespokalfinale entging, lag vor allem an Jannes Vollert. Gegen den tapfer kämpfenden Oberligisten Germania Halberstadt köpfte der Innenverteidiger eine punktgenaue Flanke von Erich Berko in der Nachspielzeit wuchtig per Kopf in die Maschen. In der Verlängerung hatte der HFC dann den längeren Atem und holte sich mit 4:2 den Pokal.