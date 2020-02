Schon seit November letzten Jahres steht fest: Thomas L. Kemmerich geht für die Freien Demokraten als Spitzenkandidat ins Rennen. "Uns war wichtig, dass die Mannschaft früh steht und wer dabei welche Rolle spielt", sagt Kemmerich. Das alles war beim Landesparteitag in Weimar recht unkompliziert und ohne größere Diskussionen beschlossen worden.

Der 54 Jahre alte Kemmerich ist felsenfest davon überzeugt, dass es dieses Mal für die FDP wieder klappt mit dem Einzug in den Landtag. Mindestens sechs Prozent der Stimmen wollen die Freien Demokraten erreichen. "Vielleicht werden es auch acht Prozent", so Kemmerich mit einem Lächeln auf den Lippen.

Thomas Kemmerich führt die FDP im Landtagswahlkampf Bildrechte: dpa "Wir wollen Lust auf die Zukunft machen, den Wandel gestalten und nicht warten, dass der Wandel uns gestaltet", beschreibt er etwas blumig was sich die Thüringer FDP als Hauptziel gesetzt hat. Kernthema ist für Kemmerich die Bildung. Als Vater von sechs Kindern erlebe er immer wieder was gerade schieflaufe in den Thüringer Schulen. "Es darf keine einzige Unterrichtsstunde mehr ausfallen", fordert er. Sicherlich könne sich auch die FDP keine Lehrer backen, aber es müssten neue Lösungen wie zum Beispiel Online-Unterricht oder Online-Nachhilfe her. "Auf keinen Fall darf es noch einmal passieren, dass sich Abiturienten auf ihre Abschlussprüfungen nicht ordentlich vorbereitet fühlen, dass Schüler in manchen Fächern keine einzige Note bekommen."

Auch die Wirtschaft in Thüringen könnte besser dastehen, ist Kemmerich überzeugt. Die Infrastruktur passe hinten und vorne nicht. Den Breitbandausbau für schnelles Internet habe die Landesregierung regelrecht verschlafen. Außerdem müsste die Vergabe deutlich vereinfacht werden. Viele Handwerker und Unternehmer würden wegen der Bürokratie abgeschreckt. Vor kurzem war Kemmerich zu Gast in Estland. "Dort wird uns vorgemacht, was in Sachen Digitalisierung alles geht", sagt er. Das Land Estland gilt in Europa als Vorreiter mit seiner digitalen Verwaltung.

Thüringen sollte auch langsam damit anfangen, das Potential im Land auszuschöpfen. "In den Universitäten in Ilmenau, Erfurt oder Jena werden hochqualifizierte Menschen ausgebildet." Die gelte es nun, in Thüringen zu halten. Das Land dürfe sich nicht beschränken mit einfachen Logistik- oder Produktionsanbietern. Firmen mit anspruchsvollen Technologien müssten nach Thüringen geholt werden. "Dann erledigt sich auch die Frage nach höheren Löhnen", so Kemmerich. Wer gute Arbeit leistet, solle auch gut bezahlt werden. Von der Mindestlohndebatte hält der Freie Demokrat Kemmerich nicht sehr viel.

Für eine starke Polizei

Thüringen sollte sich zudem offener zeigen für Fachleute aus dem Ausland. "Ohne die werden wir den Bedarf nicht decken", so Kemmerich. Ausländer sollten einfacher an die "Blue Card" für eine dauerhafte Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis kommen.