"Chameleon Walk": Mit "Ain’t No Sunshine" ging es los

"Wir haben vereinbart, dass wir uns treffen und Bill Withers' Klassiker 'Ain’t No Sunshine' spielen", blickt die Alt-Saxofonistin zurück. "Und wir haben gemerkt: Das funktioniert!" An Konzerte oder eigene Songs hätten sie zu jener Zeit gar nicht gedacht. "Unser Ziel war, einmal in der Woche gemeinsam Küchenmusik zu machen", sagt Gitarrist Axel, der sich damals niemals so bezeichnet hätte. Schließlich lag die letzte Band-Erfahrung mehr als zehn Jahre zurück, und zudem war sein Instrument bisher der Bass gewesen, den er in so mancher Metalformation gern knackig laut gespielt hatte. "Aber ich hatte auf einmal Lust auf die Gitarre", sagt Axel. "Lust aufs Spielen, Lust aufs Singen."

Aber wie es dann so ist mit der kleinen Küchenmusik: Eine Freundin feierte Geburtstag, die beiden spielten ein paar Songs, der Auftritt kam gut an und zum ersten Mal hörten sie die Frage: Wann und wo spielt ihr das nächste Mal?

Corona-Lockdown kreativ genutzt

Fünf Jahre später, im Garten ihres Proberaums in der Krämpfervorstadt, ist Babette und Axel längst klar, dass die Chamäleon-Geburtstagsfeier aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden muss. Doch anders als man meinen könnte, blasen sie kein Trübsal. Im Gegenteil: Sie haben die Zeit und die Ruhe, die ihnen die Krise 2020 bescherte, kreativ genutzt. "Es klingt angesichts der großen und kleinen Tragödien in dieser Zeit merkwürdig", sagt Axel, "aber notgedrungen gab es hier und da freie Kapazitäten, um Dinge zu tun, für die normalerweise wenig Raum bleibt."

"Chameleon Walk" bei einem Konzert. Auch für 2021 sind Auftritte geplant. Bildrechte: MDR/Chameleon Walk

Durch Erfurt tanzen in Flip-Flops, Stiefeln und Sandalen

So brachten sie vor allem im vergangenen Frühjahr eigene Video- und Songideen endlich mal in Form. Mit dem Song "Vinyl Speed" wollten sie gar einen Sommerhit landen - doch viel getanzt wurde 2020 nicht. "Dann wird es eben der #Sommerhit2021", sagt Axel optimistisch. "Bis dahin kennen ihn auch mehr Leute als im vergangenen Jahr." Teil dieses Plans ist das Musikvideo, das "Chameleon Walk" zu "Vinyl Speed" gedreht haben. Es zeigt vor allem Füße - in High Heels, Sandalen, Gummistiefeln, Sneakers oder Flip-Flops. "Die Tanzenden sind Freunde und Bekannte, aber auch Leute, die wir einfach auf der Straße angesprochen haben", sagt Babette. "Der Songtext hingegen bezieht sich auf einen DJ, der mit seinen Platten das Tempo vorgibt, im dem sich die Leute auf der Tanzfläche bewegen", ergänzt Axel.

Dabei ist der Song - produziert im XS-Xadis-Studio in Friedrichroda - mit seiner treibenden Basslinie und der lässigen Lounge-Atmosphäre gar nicht unbedingt "typisch Chameleon Walk". Und gerade deshalb vielleicht doch. "Ein guter Song ist ein guter Song, unabhängig vom Genre", sagt Axel. Deshalb reicht ihr Programm, das bis zum vergangenen Jahr ausschließlich Coverversionen umfasste, von Elvis Presley bis Eurythmics, von Britney Spears bis Rammstein, von Glenn Danzig bis Adele. "Es sind fast alles Titel, bei denen im Original kein Saxofon dabei ist", sagt Babette. Genau das macht die Sache für sie so interessant. Sie schmückt die Stücke mit kurzen Melodielinien aus, spielt manchmal einen Basslauf, gönnt sich hier und da ein Solo. Nah am Original? Nicht mit "Chameleon Walk"!