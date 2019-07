Rodaborn Imbissbetreiberin verkauft weiter Bratwürste über den Zaun

Die Betreiberin des Bratwurststandes in Rodaborn an der Autobahn 9 verkauft trotz Verboten und gerichtlicher Niederlagen weiter Bratwürste über den Zaun. Auch ein Gerichtsvollzieher, der regelmäßig vom Landesamt für Bau und Verkehr vorbei geschickt werde, verlasse das Grundstück im Saale-Orla-Kreis jedes Mal unvollendeter Dinge, sagte Betreiberin Christina Wagner MDR THÜRINGEN. Auch wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft seien, hoffe sie immer noch auf eine gemeinsame Lösung am runden Tisch.