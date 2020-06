Rund 85.000 Menschen waren unter strengen Hygienevorgaben aufgerufen, bei der Landratswahl ihre Stimme abzugeben. Die Wahlen waren die einzigen geplanten Landratswahlen in Thüringen in diesem Jahr. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wird seit 2014 in einem anderen Rhythmus gewählt als in den meisten anderen Thüringer Landkreisen. Grund ist das vorzeitige Ausscheiden des damaligen Landrats Hartmut Holzhey im Jahr 2014 - nur zwei Jahre nach seiner Wahl. Deswegen wurde im September 2014 neu gewählt. Der SPD-Kandidat Wolfram setzte sich damals in der Stichwahl durch.

Stimmabgabe nur mit Maske: Wählerin und Wähler bei der Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhadt