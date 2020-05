Die Ohrdrufer Wölfin hat nach einem jüngst geschossenen Foto wohl Nachwuchs auf die Welt gebracht. Die auf dem Bild erkennbaren Zitzen des Gesäuges seien derart ausgeprägt, dass Experten davon ausgehen, dass sie aktuell wieder Welpen groß ziehe. Wie ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag weiter mitteilte, stamme die Aufnahme aus einer beim Revier der Wölfin am Truppenübungsplatz bei Ohrdruf aufgestellten Wildkamera. Die Wölfin war am Dienstag in diese Fotofalle getappt.

Ein vergleichbares Bild einer Wildkamera lässt Experten vermuten, dass die Ohrdrufer Wölfin aktuell Junge versorgt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK