Für die Untersuchung analysierte ein internationales Forscherteam die Sterbedaten von drei chinesischen Universitäten (zwei in Peking und eine in der Provinz Heilongjiang) sowie Daten aus der chinesischen Suchmaschine Baidu aus der Zeit vom 1. January 2016 bis zum 31. January 2023. Hintergrund ist eine starke Korrelation zwischen bestimmten Suchwörtern, die mit der Sterberate zu tun haben und tatsächlichen Sterberaten. Die Daten aus den drei Unis wurden über bestimmte mathematische Modelle auf ganz China (ohne Hongkong) hochgerechnet

Im Ergebnis zeigte sich, dass in den ersten zwei Monaten nach dem Ende der Zero-Covid-Politik im Dezember 2022 in China 1,87 Millionen zusätzliche Todesfälle unter Erwachsenen über 30 Jahren auftraten. Besonders betroffen waren davon ältere Menschen. Der Effekt zeigte sich dabei in allen chinesischen Provinzen bis auf Tibet. Die chinesische Regierung selbst hatte nur die Zahl von 60.000 zusätzlichen Toten für diesen Zeitraum angegeben.