Die neue aus Indien stammende Virusvariante XBB.1.16, genannt Arcturus, wurde bisher zwar nur insgesamt 14 Mal in Deutschland nachgewiesen. Doch das Robert Koch-Institut teilt in seinem aktuellen Covid-19 Wochenbericht mit, dass die Zahl nachgewiesener Proben mit der Variante in der Kalenderwoche 14 auf zwei Prozent anstieg. Da die Variante weltweit immer häufiger nachgewiesen wird, dürfte sie sich auch bald in der Bundesrepublik deutlich bemerkbar machen. "In Indien, woher der Großteil der bisherigen Nachweise stammt, zeigt sich gleichzeitig ein Anstieg der COVID-19-Inzidenzen. Der steigende Anteil in Indien deutet auf einen Wachstumsvorteil der Sublinie hin", so der Wochenbericht.