Die Forschenden von der Europäischen Südsternwarte (ESO) nutzten für ihre Entdeckung das ALMA-Radioteleskop in der chilenischen Atacama-Wüste. Damit konnten sie erstmals das Magnetfeld der extrem weit entfernten Galaxie 9io9 untersuchen. Dieses ähnelt trotz seiner großen Entfernung in seiner Struktur den Magnetfeldern in nahen Galaxien. Das Feld ist etwa 1.000 Mal schwächer als das Magnetfeld der Erde, erstreckt sich aber über mehr als 16.000 Lichtjahre.

"Diese Entdeckung gibt uns neue Hinweise darauf, wie Magnetfelder im galaktischen Maßstab entstehen", erklärt der Studienautor James Geach. "Wir wissen nur sehr wenig darüber, wie sich diese Felder bilden, obwohl sie für die Entwicklung von Galaxien von grundlegender Bedeutung sind", fügt Enrique Lopez Rodriguez an, ein weiterer Studienautor. Es ist nicht klar, wie früh in der Existenz des Universums und wie schnell sich Magnetfelder in Galaxien bilden, da Astronomen bisher nur Magnetfelder in Galaxien in unserer Nähe kartiert haben.