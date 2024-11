Viele vor allem zur Zeit des Mittelalters zirkulierenden isländischen und norwegischen Sagen gelten als Ursprung der modernen Fantasy. Die Bonner Skandinavistin Valerie Broustin hat jetzt eine neue Untersuchung zu einer Gruppe von Sagen, den norwegischen "Hrafnistumenn" veröffentlicht. Im Zentrum der insgesamt vier Geschichten geht es um den Aufstieg einer norwegischen Bauernfamilie von der Insel Hrafnista zu einer mächtigen Dynastie in Island.

Die Geschichten firmieren unter dem Namen "Hrafnistumannasögur". Ungewöhnlicherweise seien hier die Helden keine besonders schönen Menschen, sondern stammten der Erzählung nach von Trollen ab. Ähnlich wie in vielen Geschichten, die dem klassischen Prinzip der Heldenreise folgen, müssen auch hier die Protagonisten persönliche Schwächen überwinden. "Sie sind am Anfang faul und antriebslos, müssen sich von ihren Vätern sagen lassen, dass sie nichts auf die Reihe kriegen", erklärt Broustin.

Die Skandinavistin hat sich auch schon zuvor an mehreren Sammelbänden zu nordischen Sagen aus dem Mittelalter beteiligt. Die Arbeit zu "Hrafnistumannasögur" ist die Ausarbeitung von Broustins Masterarbeit. Darin erforscht sie unter anderem, in welchen Familien und an welche Orten Islands sich heute noch Spuren der Protagonisten der Sagen entdecken lassen.