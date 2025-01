Weltweit ist fast ein Viertel aller Süßwassertiere vom Aussterben bedroht. Das ist das Ergebnis einer Daten-Analyse von mehr als 23.500 Arten. Der Bericht der Forschungsgruppe unter Leitung der Weltnaturschutzunion (IUCN) wurde im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht. Eine internationale Forschungsgruppe um Catherine Sayer (International Union for Conservation of Nature/IUCN) warnt angesichts dieser Ergebnisse vor einem massiven Verlust der Süßwassertierwelt.

Stark gefährdet sind demnach besondere Zehnfußkrebse, zu denen zum Beispiel Krabben, Krebse und Garnelen gehören. Von diesen sind 30 Prozent der untersuchten Arten vom Aussterben bedroht. Bei den Süßwasserfischen sind demnach 26 Prozent gefährdet. Bei Libellen und Libellenfliegen sind es 16 Prozent. Hier hat die Insektenforscherin und Libellenspezialistin Viola Clausnitzer vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz ihre Expertise in die Studie eingebracht.

Dem Bericht zufolge sind seit 89 Arten seit dem Jahr 1500 nachweislich und 178 Arten vermutlich ausgestorben. Elf Arten kommen demnach nicht mehr in freier Wildbahn vor und nur noch in Gefangenschaft. Catherine Sayer und ihr Team mahnen deshalb, dass unbedingt gehandelt werden müsse, um weitere Artenrückgänge und Verluste zu verhindern. Sie sagen: "Der Mangel an Daten über den Zustand und die Verbreitung der biologischen Vielfalt in Süßwasser kann nicht länger als Entschuldigung für Untätigkeit dienen".