Normalerweise interessieren sich nur Astronomen für Brocken mit sonderbaren Namen wie HV4. Doch das dürfte sich bald wieder ändern. Anfang Mai nähert sich HV4 der Erde auf rund 7 Millionen Kilometer. Manche solcher Asteroiden schlagen auf der Erde ein – und davor haben viele Menschen Angst.

1997 BQ ist ein richtiger Brocken mit bis zu 1500 Metern Durchmesser

2013 etwa landete ein 20 Meter großer Brocken in der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk und das mit einer riesigen Wucht, wie Sergei Klioner vom Lohrmann-Observatorium der TU Dresden erklärt: „Der Himmelskörper war vorher vollkommen unbekannt, denn er kam aus der Richtung der Sonne und Astronomen können ja nur in die andere Richtung, also in den Nachthimmel schauen.“ Deshalb sei der etwa 20 Meter breite Brocken völlig überraschend gekommen. Zwar sei er nicht aus Sprengstoff gewesen, besaß durch seine hohe Geschwindigkeit aber viel kinetische Energie und so sei er mit ungefähr 500 Kilotonnen Aufprallenergie eingeschlagen.

Im Schauspielhaus Tscheljabinsk brachen Fenster durch die Druckwelle des Meteors, noch heute sieht man Bilder davon im Internet ansehen. Und nun nähert sich wieder ein richtiger Brocken der Erde: 1997 BQ – seine Ausmaße werden auf 670 bis 1500 Meter geschätzt. Passend zu Himmelfahrt wird er daher auch „Papa-Asteroid“ genannt. Er ist der letzte größere Asteroid im Mai, der sich der Erde nähert.

Keine Asteroiden, die uns Sorgen machen müssen

Nah ist in diesem Fall allerdings relativ. Sergei Klioner vom Lohrmann-Observatorium der TU Dresden sagt: „Er wird etwa 6 Millionen Kilometer entfernt bleiben, nah genug, das wir ihn beobachten können. Er ist aber 100 Mal lichtschwächer, als das was wir mit bloßem Auge sehen können.“ Es braucht also morgen niemand konzentriert in den Himmel schauen, um den Papa-Asteroid zu erkennen.

Wenn sich also Asteroiden der Erde nähern, werden schon mal Endzeitgebete gesprochen. Astronomen schmunzeln da eher. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns einer wirklich trifft, ist nämlich sehr gering, das erklärt nochmal Paul Caodas von Caltech der Universität Kalifornien. „Der nächste Asteroideneinschlag könnte so in etwa 200 Jahren auf die Erde kommen und da haben wir wohl jetzt genug Zeit uns darauf vorzubereiten. Aber auch dann ist ein Einschlag noch sehr unwahrscheinlich. Wir haben gerade keinen Asteroiden auf unserer Liste, der uns ernsthaft Sorgen bereitet.“

NASA will Asteroiden abfangen