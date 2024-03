Steckt in den unterirdischen Ozeanen der Eismonde von Jupiter und Saturn Leben? Diese Frage könnte in Zukunft "im Vorbeifliegen" beantwortet werden, indem eine Raumsonde Eispartikel untersucht, die von den Monden ins All geschleudert wurden. Alles, was nötig wäre, wäre ein Massenspektrometer an Bord der Sonde. Wie das funktionieren kann, hat eine Forschungsgruppe der Freien Universität Berlin und der University of Washington in Seattle in einer neuen Studie gezeigt.