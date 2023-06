Vielleicht aber haben wir noch nicht an den richtigen Orten gesucht. Extraterrestrisches Leben könnte sich noch an merkwürdigen Orten in unserem Sonnensystem verstecken – zumindest theoretisch. Beispielsweise auf der Venus. Auf dem augenscheinlich lebensfeindlichen Planet haben Forschende jetzt eine neue Nische ausgelotet, in der Mikroben existieren könnten.