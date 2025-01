Der Mond fasziniert uns Menschen seit Urzeiten. Vor 66 Jahren erreichte der erste von Menschen gebaute Raumflugkörper seine Oberfläche, die sowjetische Sonde Lunik 2. Vor 56 Jahren betrat US-Astronaut Neil Armstrong als erster Menschen den Mond. Eine Ausstellung im Planetarium in Jena erinnert jetzt an diese Mission, die wie kaum eine andere das frühe Zeitalter der Raumfahrt geprägt hat. Beide Missionen erreichten den Mond in sehr kurzer Zeit. Lunik 2 brauchte anderthalb Tage und Apollo 11 schaffte den Hinflug in 76 Stunden. Das ist heute oft ganz anders. Aktuelle Missionen zum Mond lassen sich zum Monate Zeit. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist derselbe, aus dem Geschirrspülmaschinen für ihre Sparprogramme bis zu drei Mal so lange brauchen wie im Schnellmodus: Energie!