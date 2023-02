Verlieren wir in ein paar Jahren dann fast alle unsere Jobs? 2013 prophezeite die Frey/Osborne-Studie in den USA genau das: Knapp jeder zweite Job fällt in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren weg – so damals die Aussage der Forschenden. Mittlerweile sieht man das ein wenig differenzierter.