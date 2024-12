Dem widerspricht Experte Schick von der Lobbygruppe Finanzwende: Die extreme Konzentration von Reichtum habe weitreichende gesellschaftliche Folgen und kann auch die wirtschaftliche Stabilität gefährden. Dies führte etwa die Finanzkrise ab 2008 vor Augen: Viele Schuldner konnten damals ihre Kredite nicht mehr bedienen, während gleichzeitig große Finanzvermögen massiv an Wert verloren. Schick, der früher für die Bündnis90/ Die Grünen im Bundestag saß, betont: "Das Ganze ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen."

Die Anhäufung von enormem Reichtum bei einer Person berge zudem auch Risiken für die Demokratie. Dies zeigt etwa das Beispiel von Elon Musk, so Schick. Der Multimilliardär konnte Twitter kaufen, damit seine politische Meinung vorantreiben und so massiv in Einfluss auf die Politik nehmen. "So eine Machtkonzentration ist eine Gefahr für demokratische Prozesse," warnt Schick.

Vermögensaufbau für alle – Ideen für mehr Chancengleichheit

Doch es gibt auch Menschen mit viel Geld, die in ganz andere Richtungen denken. Sebastian Klein, der Mitgründer von Blinkist wurde durch den Verkauf des Unternehmens zum Millionär, investiert 90 Prozent seines Vermögens in gemeinnützige Projekte: "Ich hatte den Eindruck, dass diese immer größer werdende Ungleichheit, zu einem immer größeren Problem in unserer Gesellschaft wird." Deshalb stecke er den Großteil seines Geldes in Organisation, die dem Gemeinwohl dienen soll.

Doch anders als Klein besitzt der Großteil der Deutschen kein oder kaum Vermögen. Die Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer fordert deshalb mehr finanzielle Bildung - von klein auf: "Kürzlich haben auch die Wirtschaftsweisen vorgeschlagen, jedem Kind monatlich 10 Euro Steuergeld zur Verfügung gestellt wird, dass in einen Aktienfonds investiert wird, damit die Menschen lernen, mit Aktien umzugehen."