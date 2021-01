Vermutlich werden ihn wegen der Wolken nur die wenigsten sehen, aber am 28. Januar ist trotzdem Vollmond, die ganze Nacht: über Dresden etwa geht er um 16:13 Uhr auf und am 29. Januar um 08:36 Uhr unter. Der Mond befindet sich dann in seiner allmonatlichen Opposition. Das heißt, er steht auf einer Linie hinter Sonne und Erde. Der Januarmond trägt aber noch einen weiteren Namen: Wolfsmond. Der Name stammt aber nicht von Astronomen. Der Beiname geht auf die Ureinwohner Nordamerikas zurück.