Roloffs Einschätzung stützt eine Studie, die er am Institut für Forstbotanik der TU Dresden veröffentlicht hat. Die Studie hat untersucht, wie junge Bäume wachsen – und das über viele Jahre hinweg, sowohl während der Trockenjahre 2018 bis 2020 als auch vorher. Das überraschende Ergebnis: Die jungen Bäume wuchsen während der Trockenheit genauso gut wie vorher, reagierten also gar nicht auf den Wassermangel. Das liege daran, dass junge Buchen sich besser an Trockenperioden anpassen können, als zunächst vermutet.

Andreas Roloff bestätigt, dass die Bäume sich an die veränderten Umweltbedingungen anpassen können: "Indem sie zum Beispiel kleinere Blätter entwickeln, mit einer dickeren Wachsschicht auf der Blattoberfläche. Die Jahresringe sind schmaler geworden in den trockenen Jahren und so können sich Bäume also an solche Veränderungen anpassen, sich umstellen, wenn es nicht zu schnell passiert." – das gilt wohlgemerkt für junge Buchen. Ältere Bäume sind mitunter nicht mehr so flexibel und sterben bei Trockenheit schneller ab.