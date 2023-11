Umwandlung von Kohlenstoffdioxid

Für die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid braucht es einen Reaktor, in dem das Molekül verschiedene Phasen durchläuft: Zuerst wird es in Gas und dann in eine Lösung umgewandelt, bevor es sich an der Oberfläche des Feststoffs, der als Katalysator dient, stabilisiert. Dort wird das CO2-Molekül in kleinere Moleküle oder Atome zerlegt. Diese werden anschließend mit anderen Molekülen kombiniert, um verschiedene Endprodukte zu erhalten.

Damit die Umwandlung besonders klimafreundlich ist, müssen verschiedene Faktoren wie Energieeffizienz, Reaktionsrate oder Produktselektivität beachtet werden. Das anvisierte Endprodukt ist in Dinhs Experimenten Ethylen, das in der chemischen Industrie ein wichtiger Ausgangsstoff ist. Ziel ist es, das Umwandlungssystem so zu stabilisieren, dass eine hohe Selektivität über einen langen Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Bisher hielt das beste CO2-Umwandlungssystem nur wenige Stunden. Dinh und sein Team ist es gelungen, den Grund für das Versagen herauszufinden und den Prozess über eine längere Zeit laufen zu lassen. Bildrechte: Falling Walls Foundation

Bessere Ergebnisse dank eines neuen Reaktors

Ein Grund für die kurzweilige Dauer des Prozesses liegt in der Zersetzung der Elektrode, in der das CO2-Molekül umgewandelt wird. Deshalb hat das Team die Struktur der Elektrode neu erfunden. “Wir verwenden ein sehr stabiles Polymer in Kombination mit der aktiven Schicht des Moleküls und dann haben wir diese Kombination mit einer Schutzschicht überzogen”, erklärt Dinh. Mit diesem System ist es den Forschenden erstmals gelungen, eine hohe Ethylenselektivität für etwa 150 Stunden aufrechtzuerhalten.

Dinh’s Experimente zeigen ebenfalls, dass es möglich ist, den Reaktor zu vergrößern, um so mehr Kohlenstoffdioxid umwandeln zu können. In ersten Untersuchungen hatte der Reaktor die Größe eines Zauberwürfels, mit dem rund ein Gramm CO2 pro Tag umgewandelt werden kann. Inzwischen ist es dem Team der Queen’s University gelungen, einen Reaktor in Größe einer Mikrowelle zu bauen, der bis zu 2,5 Kilogramm CO2 pro Tag umwandeln kann. “Zu diesem Zeitpunkt ist dies eine der größten elektrochemischen CO2-Umwandlungen, die je demonstriert wurden”, sagt der Chemiker.

Energieeffizienz nach einem Beispiel der Natur

Um Kohlenstoffdioxid umwandeln zu können, muss dieses aus der Atmosphäre, Abgasen oder industriellen Prozessen gewonnen und gereinigt werden, das ebenfalls viel Energie verbraucht. In der Natur passiert das ohne menschliches Eingreifen. Ein Apfelbaum nimmt beispielsweise den verdünnten Kohlenstoff direkt aus der Luft und verwandelt das CO2 in Kohlenhydrate, sodass ein Apfel entsteht, ohne dass die einzelnen Stoffe gereinigt und getrennt werden müssen. An diesem Prozess orientiert sich der vietnamesische Wissenschaftler.