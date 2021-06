NASA und ESA überwachen schon seit langem den Weltraum, um uns vor dem nächsten Asteroiden zu warnen. Immer am 30. Juni bekommen die Himmelskörper besonders viel Interesse. Denn das ist der alljährliche Asteroidentag (engl. International Asteroid Day), der 2016 von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde, in Erinnerung an den Tunguska-Meteoriten , der am 30. Juni 1908 über Sibirien explodierte.

Allerdings hat das Center for Near-Earth Objects der NASA, also das Zentrum für erdnahe Objekte, für diesen Tag keinen Asteroiden im Erdan- bzw. Vorbeiflug auf seiner Liste. Am 29. Juni kommt 2021 MQ1 in fast 17-facher Mondentfernung vorbei, ein 67 – 150 Meter Brocken. Am 1. Juli kommt 2010 XJ11 in unsere Nähe, immerhin nur vier Mal so weit entfernt wie der Mond, rund 1,5 Millionen Kilometer, und bis zu 99 Meter groß. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass er damit fünf Mal so groß wäre, wie der letzte bekannte Asteroid, der 2013 bei Tscheljabinsk als Meteor über den Himmel zog und eine Druckwelle erzeugte, die fast 4.000 Gebäude beschädigt und über 1.400 Menschen verletzte.