27.11.: Orchestermitglieder dürfen wieder näher zusammenrücken

Drei Meter Abstand im Chor und Plexiglas vor der Posaune: Durch eine andere Aerosol- und Tröpfchenausscheidung gelten in Chören und Orchestern andere Abstandsregeln als im Alltag. Nach einer Studie zu Sicherheitsmaßnahmen im Chor legt die Universität Erlangen-Nürnberg jetzt mit einer Studie mit Orchestermusikern nach. Das Forschungsteam hat sich dazu auf den Aerosolausstoß bei Blasinstrumenten konzentriert. Die Aerosolausbreitung wurde dabei anhand einer Versuchsanordnung in einem Studio des Bayerischen Rundfunks mithilfe einer E-Zigaretten-Basissubstanz sichtbar gemacht und ausgemessen.

Im Ergebnis müssen neben einer ständigen Belüftung des Raums die Abstände zur Seite nicht ganz so groß sein wie nach vorn. "Die gemessenen Blasinstrumente unterscheiden sich in ihrer Abstrahlcharakteristik nach vorne hin. Für die Trompete und die Klarinette haben wir im Mittel Abstände der Wolke vom Mund von 0,9 Metern gemessen. Vereinzelte Musiker erreichten jedoch auch Weiten von 1,5 Metern, sodass Sicherheitsabstände von zwei Metern nach vorne sinnhaft erscheinen", so Matthias Echternach vom LMU-Klinikum in München, der an der Studie beteiligt war.