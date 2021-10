In den 64 untersuchten Partien kamen so insgesamt 109.762 Gegnerkontakte zusammen, die im Schnitt sechs Sekunden lang waren. Nur 13 Spielerpaare hatten länger als 15 Minuten Kontakt, von ihnen wurde keiner positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Letztlich gab es über den gesamten Zeitraum 138 positive Tests von denen 18 innerhalb von 48 Stunden nach einem Match festgestellt wurden. Von diesen hatte wiederum keiner engen Kontakt zu anderen Spielern während der Partie gehabt.



"Die Gefahr der Übertragung von Sars-CoV-2 zwischen den Teams im College-Football ist gering, wenn strenge und mehrgleisige Schutzstrategien angewendet werden", schreiben die Forschenden. Selbst während einer Pandemie könnte es so möglich sein, weiterhin Kontaktsportarten wie Football zu betreiben. Allerdings hätte ihre Studie auch einige Beschränkungen, es wurden beispielsweise nicht das Training und die Reisen der Spieler untersucht. Folgestudien könnten zudem noch Faktoren wie verschiedene Spielerpositionen oder den Kontakt mit Mitspielern, Schiedsrichtern und Trainern in den Blick nehmen.