Ab diesem Montag (13. Dezember) wird in Deutschland der an Kinder angepasste Covid-Impfstoff von Biontech/Pfizer ausgeliefert. Spätestens Ende der Woche sollen die Kinderärzte und Impfstellen mit der Impfung von Kindern ab einem Alter von fünf Jahren beginnen können. Viele Eltern fragen sich daher: Wie sinnvoll und sicher ist eine Impfung der Kleinen?

Zur Sicherheit lässt sich festhalten: In der klinischen Zulassungsstudie mit 2.268 teilnehmenden Kindern (davon hatten 1800 Kinder den Impfstoff erhalten, die übrigen ein Placebo) zeigte sich der Impfstoff als gut verträglich. Die geimpften Kinder erhalten nur ein Drittel der Dosis, die Menschen über 12 Jahren bekommen (10 statt 30 Mikrogramm). Die Nebenwirkungen reichten von den üblichen Schmerzen an der Einstichstelle über Müdigkeit bis zu Kopfschmerzen, waren in der Regel leicht bis mittelschwer und spätestens nach einem Tag vorbei.



Fälle von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen (Myo- und Pericarditis), wie sie bei jungen Männern im Alter zwischen 12 und 30 Jahren in sehr seltenen Fällen auftreten (und meistens ohne Komplikationen heilen), traten bei den Kindern nicht auf. Allerdings könnte es auch sein, dass zu wenige Kinder in der Versuchsgruppe waren.